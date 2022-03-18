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الرياضة

محكمة التحكيم الرياضية تصادق على قرار إستبعاد روسيا من المونديال

بقلم عزيز طالبي
محكمة التحكيم الرياضية تصادق على قرار إستبعاد روسيا من المونديال
روسيا
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صادقت محكمة التحكيم الرياضية لكرة القدم اليوم على قرار الإتحاد الدولي بشأن استبعاد روسيا من كأس العالم التي ستجري بقطر في 2022.

وحسب ما أوردته “بيان سبورتس” القطرية. فإن روسيا ستكون ممنوعة من المشاركة في العرس الكروي على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وكانت “اليويفا” قد اتخذت ذات القرار في وقت سابق بعدما كشفت عن ذلك في بيان لها.

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