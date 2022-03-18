محكمة التحكيم الرياضية تصادق على قرار إستبعاد روسيا من المونديال

صادقت محكمة التحكيم الرياضية لكرة القدم اليوم على قرار الإتحاد الدولي بشأن استبعاد روسيا من كأس العالم التي ستجري بقطر في 2022.

وحسب ما أوردته “بيان سبورتس” القطرية. فإن روسيا ستكون ممنوعة من المشاركة في العرس الكروي على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وكانت “اليويفا” قد اتخذت ذات القرار في وقت سابق بعدما كشفت عن ذلك في بيان لها.

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