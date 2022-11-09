محكمة التحكيم الرياضي تحسم قرار تأهل هذا المنتخب للمونديال

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “التاس“، أمس الثلاثاء، حكمها في قضية اللاعب الإكوادوري بيرون كاستيلو، والذي إحترزت ضده الإتحادية التشيلية.

وفي بيان عبر موقعها الرسمي، أكدت “التاس” على شرعية تأهل منتخب الإكوادور لمونديال قطر 2022، وشرعية جنسية اللاعب كاستيلو الإكوادورية.

وأوضح بيان التاس، أنه رغم شرعية تأهل الإكوادور للمونديال، إلى أنه تم تطبيق عدة عقوبات بحق إتحادية الإكوادور لكرة القدم.

وجاءت هذه العقوبات:خصم 3 نقاط لـ الإكوادور من التصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة لدفع غرامة 100 ألف دولار للفيفا خلال 30 يوما من القرار التحكيمي.

يللإشارة، قدمت الإتحادية الشيلية إحتراز ضد لاعب الإكوادور كاستيلو، واتهمت نظيرتها الإكوادورية بتزوير جنسية اللاعب الذي شارك في تصفيات المونديال.