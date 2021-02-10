محكمة الجنايات أدانته بالسجن المؤبد.. شاب يذبح جاره الستيني بسبب صوت الدراجة النارية في “البوني” بعنابة!

سلطت، أمس، محكمة الجنايات في مجلس قضاء عنابة، عقوبة السجن المؤبد في حق المدعو “س.ن”، البالغ من العمر 38 سنة، لتورطه في قتل جاره “س.ف”، البالغ من العمر حوالي ستين سنة، أين تمت متابعته عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وخلال استجواب المتهم، أمس، من طرف هيئة محكمة الجنايات، تبين بأن وقائع القضية، أنه بتاريخ 20 جانفي 2020، تعرض المدعو “س.ف” إلى الاعتداء بواسطة سلاح أبيض على مستوى شارع “أول نوفمبر” وسط مدينة “البوني”، مما استدعى نقله إلى المستشفى نظرا للإصابة البالغة التي تعرض لها.

وأكد الشاهد “ب.ص” أنه بعد صلاة المغرب من يوم الوقائع، كان برفقة الضحية المتوفي “س.ف”، وتقدم منهم المتهم “س.ن”، الذي أمسك بالضحية من العنق وأسقطه أرضا وطعنه بسكين أسفل البطن ووجه له طعنات أخرى على مستوى الرأس ثم لاذ بالفرار.

وعند سماع المتهم “س.ن”، أكد بأنه كان يوم الوقائع في المقهى الواقع بجوار حيه، وإذا بالضحية “س.ف” يعتدي عليه بعدما أمسكه من الخلف وسبّه وكان حاملا سكينا، وعندما حاول نزع السكين منه، أصيب بجروح في أصبعه الأيمن، وتمكن من نزع السكين وضرب به الضحية على مستوى الإبط والرأس، من دون أن يقصد قتله.

وأنكر أيضا المتهم كل ما نسب إليه من تهم، حول تعمده قتل الضحية “س.ف”، مشيرا إلى أن جاره هو الذي بدأ في استفزازه من قبل، من خلال خلق المشاكل والشجارات لأسباب بسيطة، لكنها تطورت إلى حد تورطه في قتله من دون قصد، والتي من بينها شكوى بعض الجيران، ومن بينهم الضحية، من صوت الدراجة النارية التي يملكها المتهم.

وقد التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم “س.ن”، مع تأكيده على خطورة هذه الوقائع، التي أودت بحياة شيخ في الستين.