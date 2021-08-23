محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تفرج عن الجدول الجنائي بـ 183 ملف

أفرجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء عن جدول القضايا الجنائية للدورة العادية الثانية لسنة 2021. والذي يضم 183 قضية جنائية تورط فيها 683 متهم منهم موقوفين وغير موقوف وآخرين في حالة فرار. والتي من المقرر أن تنطلق بتاريخ 20 سبتمبر المقبل على أن تنتهي بتاريخ 14 نوفمبر 2021.

هذا وتصدرت قضايا الأخلاقية من جناية الفعل المخل بالحياء والاغتصاب بـ 37 ملفا جنائيا تليها قضايا القتل مع سبق الإصرار. والترصد بـ 25 قضية ثم القضايا الإرهابية داخل وخارج الوطن بـ 21 ملف جنائي. على رأسهم ملفين يتعلقان بالإرهابي الخطير”زرقان احسن” المكنى أبو الدحداح”.

كما يضم الجدول الجنائي 20 ملفا قضائيا يتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية. وأخرى تتعلق بتزوير العملة وطرحها للتداول ضمن جماعات إجرامية منظمة.

فيما تذيلت قضايا المخدرات ضمن جماعات منظمة الجدول الجنائي بـ 17 ملف. ويضم الجدول قضايا أخرى تتعلق بالحرق ووضع النار عمدا في مباني ومساكن مملوكة للغير.

تجدر الإشارة أن الجدول يضم اثنان من أهم القضايا الجنائية على رأسها قضية اللواء المتقاعد المترشح السابق للرئاسيات “علي لغديري”. وكذا “قاسمي حسين” المتابعين بجناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش والتي تم برمجتها بتاريخ. 22 سبتمبر المقبل.

كما برمجت المحكمة الجنائية بتاريخ 26 سبتمبر المقبل قضية وزير العدل السابق”الطيب لوح” رفقة 15 متهما، و36 شاهدا. بينهم أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وإطارات بجهاز القضاء من بينهم شقيق الرئيس المستقيل ومستشار رئاسة الجمهورية. “السعيد بوتفليقة” ورجل الأعمال “علي حداد” وكذا النائب العام السابق لمجلس قضاء بومرداس “زيغة جملية” غير موقوفة. وقاضي سابق بمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية السابق لذات المحكمة وكذا وزير الطاقة السابق شكيب خليل وحرمه شقيقة الرئيس الفلسطيني. الراحل ياسر عرفات المدعوة “نجاة عرفات” وابنيهما” سينا وخلدون” المتواجدون في حالة فرار.