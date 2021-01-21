محكمة الجنايات الاستئنافية تفتح قضية الطريق السيار شرق – غرب اليوم

تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم ملف ما عرف بفضيحة القرن، قضية الطريق السيار شرق- غرب.

هذه القضية التي عادت إلى أروقة المحاكم، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قد اصدرت احكامها في الملف خلال شهر ماي من سنة 2015، حيث قضت المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا و 5 ملايين دينار غرامة مالية للمتهم مرحبا الفار “ق.الطيب”.

وتمت ادانة رجل الأعمال المتهم “شاني مجدوب” بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع مصادرة العقارات.

نفس العقوبة تم الحكم بها على المتهم “خ.محمد” مدير قسم البرنامج الجديدة بوزارة الأشغال العمومية و ضابط سابق بالقوات البحرية.

وتم إدانة كل من المتهم “ح.س” مدير التخطيط بوزارة النقل و المتهم “ع.س رجل أعمال مكلف بتسيير أعمال الوزير الاسبق “عمار غول” و التنسيق مع شركات أجنبية بـ 7 سنوات سجنا نافذة.

كما قضت المحكمة بادانة المتهم “و.م” إطار بوزارة العدل وعقيد بالمخابرات بـ 3 سنوات حبسا نافذة و 500 ألف دينار غرامة.

كما قضت نفس الجهة القضائية بالحكم على المتهم “ع.س.أ” بـ 3 سنوات حبسا منها عام نافذة.

وأدانت ذات الجهة القضائية المتهمين “غ.أ. ر” اطار بوزارة الأشغال العمومية و “ب.ن” و شقيقه” ب.م” بسنة حبسا مع وقف التنفيذ.

نفس العقوبة سلطتها المحكمة على الشقيقات،”غ.و” “غ.ر”،” غ.ف” وتعدن الاخيرات بنات سفير سابق ببماكو مع تحميلهم كافة المصاريف القضائية.

كما أدانت المحكمة 7 مجمعات أجنبية بعقوبة مالية قدرت بـ 5 ملايين دينار جزائري.

، في حين برأت ذات الجهة القضائية كل من المتهمين “ع ا” رجل أعمال و “ب.م”أمين عام بوزارة الأشغال العمومية و “ف.بلقاسم” مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية.