محكمة الجنايات بالدار البيضاء تبرمج 6 قضايا اليوم

برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم 6 قضايا جنائية.

وتتعلق القضية الأولى بجماعة إرهابية مسلحة تضم 12متهما بينهم اثنين موقوفين والباقي في حالة فرار.

وسيواجه الارهابيين بن خطار بليمين وبوخالفة احسن جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

كما يواجه المتهمان جناية السرقة المرتكبة من طرف أكثر من شخص وبتوافر ظرفي الليل والعنف وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير.

وستعالج نفس الهيئة قضية متهم موقوف دراجي جعفر و شريكه الفار دراجي يوسف لارتكابهما جنايتي التزوير في محررات رسمية بانتخال هوية الغير واستعمالها.

بالإضافة إلى جنحتي التزوير في وثائق إدارية وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخار.

اما ثالث قضية فتتعلق وقائعها بمتهم موقوف المدعو بلاعدة زكريا، الذي تورط في قضية إرهاب ليتم متابعته بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها.

كما ستعرض الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات ثلاث قضايا الأولى يتابع فيها المتهم الموقوف ساسي بلال الذي تسبب في وفاة ابنه القاصر بعد الاعتداء عليه ضربا.

ويتايع المتهم بجناية الضرب والجرح العمدي ضد قاصر من طرف احد الوالدين المؤدي إلى الوفاة دون قصد احداثها.

كما سيمثل المتهم الموقوف بن زمة فاتح في جلسة أخرى لمتابعته بجناية القتل العمدي وطمس آثارها.

أما ثالث قضية فستنعقد في جلسة سرية تتعلق وقائعها بأفعال أخلاقية راح ضحيتها قاصر.