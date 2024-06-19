محكمة الجنايات دار البيضاء: برمجة 63 قضية جنائية منها 20 ملف يتعلق بالارهاب

برمجت محكمة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الدار البيضاء، خلال الدورة الجنائية العادية لعام 2024، اليوم الأربعاء. 63 قضية سوف يتم الفصل فيها إلى غاية 10جويلية الشهر المقبل.

وتمت إضافة القضايا ال63 للنظر فيها، يتواجد بينها قضايا جديدة تم إحالتها من غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا. كما توجد قضايا مؤجلة منذ بداية الدورة الجنائية الحالية.

وتضمن الجدول الجديد 20 ملف جنائي يتعلق بقضايا الارهاب، ستفصل فيه محكمة الجنايات بدون إشراك محلّفيها. نظرا لطبيعة الجرم المرتكب بحيث يتم التخلي عن القضاة الشعبين في قضايا الإرهاب والمخدرات.

وخلال الدورة الجنائية سوف يمثل الإرهابي الفار ” محمد زيطوط”، إلى جانب متهم موقوف يوم 3 جويلية 2024. في قضية جديدة تتعلق بجناية الانخراط في جماعة تخريبية الهدف. منها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي جنح ترويج أخبار كاذبة أو مغرضة. من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام ،وجنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية جناية الإشادة بأفعال إرهابية.

وفي تاريخ آخر سيمثل 4 متهمين موقوفين ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” ج.محمد اسلام”، ” ح. مروان”،” غ. سفيان”، ” ح.ع.القادر” بتاريخ 30 جوان الجاري، لمتابعتهم بجنايات استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدعم أفعال أو أنشطة لنظام أو جماعة يكون غرضها أو تقع أنظمتها تحت طائلة الجرائم الموصوفة، أفعال إرهابية أو تخربيبية، جناية حيازة عتاد حربي من الصنف الأول و الثاني، جناية التحريض على المساس بالسلامة الترابية.

وكان النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بتاريخ 24 افريل قد أعلن عن افتتاح الدورة الجنائية العادية لعام 2024،بمقر محكمة الدار البيضاء بناء عن الأمر الصادر عن رئيس مجلس قضاء الجزائر المتضمن افتتاح الدورة الجنائية العادية الأولى، للفصل في 294 قضية والتي تستمر إلى غاية 6 جوان، مضيفا انه ستبقى الدورتين مفتوحين لبرمجة قضايا جديدة.