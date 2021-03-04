محكمة الجنايات.. محاكمة العقيد “ولطاش” المتهم بقتل “علي تونسي”

افتتحت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس ، قضية العقيد “ولطاش” منفذ جريمة قتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي، في مكتبه بالعاصمة الجزائر عام 2010.

وحددت محاكمة المتهم بعد تأجيلها في جلسة سابقة، لأجل استدعآء الشهود من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد مقدم.

وسبق وان أدين المتهم “ولطاش شعيب” من قبل قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة عمر بن خرشي عام 2017.

وجاءت الإدانة بعد ثبوت إدانته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المدير العام السابق للأمن الوطني، “علي تونسي“.

و أصدر القاضي حكمه ، بعد الاستماع لشهادات عدة مسؤولين وكوادر بمديرية الأمن كانوا حاضرين خلال الحادثة إلى جانب تقرير الطب الشرعي.

وسجلت المحكمة تراجع المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني” علي تونسي”, عن أقواله التي كان قد أدلى بها أثناء التحقيق.

أين صرح قائلا أنه “لم يقتل ضحيته علي تونسي، بل وجه أربع طلقات نارية صوب يده دفاعا على نفسه بعد إشهار آلة حادة” سكين فاتح الاظرفة ” في وجهه بعد وصفه بالخائن”

وحسب ماجاء في قرار الإحالة فإن المتهم” شعيب ولطاش”، صرح أن “دوافع القتل لا علاقة لها بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف أن دوافع القتل كانت بسبب وصفه ب”الخائن” من طرف الضحية”.

مضيفا انه دخل مكتب الضحية، لطلب تأجيل الاجتماع المتعلق بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد أنه لم يكن في نيته ارتكاب جريمة القتل، غير أن الضحية استقبله بوجه شاحب.

وقال أن اتهمه بمنح الصفقة لصهره، واصفا إياه بالخائن، مما دفع بالمتهم الى اشهار سلاحه الناري في وجه الضحية”

وقد عرفت قضية مقتل المدير العام للأمن الوطني ثورة قانونية بين دفاع المتهم وقاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي في العاصمة.

وجاء الخلاف بسبب إعادة تمثيل الجريمة حيث قرر الدفاع رفع دعوى قضائية، ضد قاضي التحقيق بصفته المكلف بالتحري في الجريمة على أساس تزوير تصريحات المتهم

.واتهم الدفاع قاضي التحقيق أنه زور تصريحات المتهم التي أدلى بها أثناء إعادة تمثيل الجريمة.

وأودع الدفاع طلبا لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتعيين قاض آخر لاستكمال إجراءات التحقيق.

وصرح المتهم أثناء عملية إعادة تمثيل الجريمة التي جرت في 26 ماي 2010 بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بأنه أطلق 4 عيارات نارية، ضد تونسي.

بينما نقل قاضي التحقيق عن ولطاش، في محضر إعادة تمثيل الجريمة، قوله إنه أطلق عيارين ناريين وأن أربع رصاصات بقيت مستقرة في مسدسه.

الدفاع الذي أبلغ القاضي بضرورة إعادة تصحيح ما تم تحريره في المحضر وتلقى وعودا بإعادة التصحيح.

افتتاح الجلسة بتشكيلة جنائية جديدة

القاضي تنادي على الشهود الإطارات

دخول أنيس رحماني الى الجلسة برفقة رجال الدرك

دخول المتهم الموقوف ولطاش

المناداة على دليلة بلخير

المناداة على أنيس رحماني

القاضية تنادي على المتهمين والشهود

بعض الشهود المنادى عليهم وافتهم المنية

هيئة الدفاع تتقدم أمام هيئة المحكمة

الدفاع يناقش نقطة قانونية على مستوى المحكمة العليا

هيئة الدفاع تقدم الدفوع الشكلية

هئية دفاع المتهم: مبدأ التقاضي على درجتين الذي تم تكريسه في المادة الثانية من الدستور وبموجب الحاكمة على محكمة الجنايات تتم على درجتين.

هيئة الدفاع: لتمس قبول الدفع لعدم الدستورية.

هيئة الدفاع تثير الدفع وفقا لتعديل قانون الاجراءات الجزائية الذي تضمن التقاضي على درجتين كون المتهم حوكم على محكمة الجنايات بدرجة واحدة واليوم المتهمون يحاكَمون وفقا درجة ثانية.

القاضي… قررت محكمة الجنايات.. في لشكل قبول الدفع ورفضه في الموضوع.

هيئة الدفاع تتقدم بدفع ثاني حول الشهود.

الدفاع تمسك بإحضار كل الشهود وخول مرحبا الأمر لرئيس المحكمة بإستدعاء الشهود ولو عن طريق القوة العمومية.

بخصوص شهود لم يتم السماع إليهم من بينهم وزير الداخلية المتوفي يزيد زرهوني

النائب العام: هؤلاء لا يتعتبرون شهود وإنما الخبراء لإنجاز تقرير الخبرة وبالتالي نلتمس رفض الطلب واستمرار المحاكمة.

زوجة الضحية تونسي تتذكر وقائع وفاة وزوجها وتذرف دموعا اللحظة

الجلسة مستأنفة