محكمة الحراش تودع صاحب الحساب المستعار ” زوالي” الحبس المؤقت لبثه فيديوهات تحريضية

أوقفت مصالح الأمن المتمثلة فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة، المتهم المدعو ” ت.عبد الكريم ” أعزب البالغ من العمر 36 عاما، لضلوعه في جريمة إلكترونية تم رصدها على حسابه الشخصي المستعار المعنون باسم zawali على موقع التواصل الاجتماعي ” تيكتوك”.

وجاءت عملية توقيف المتهم في أعقاب مباشرة تحقيق مكثف وموسّع منذ شهر جانفي 2025. بموجب تعليمة نيابية أصدرها وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بالعاصمة بتاريخ 25 جانفي 2025. بعد قيام المتهم بوضع فيديوهات سجلها المتهم بنفسه، تضمنت إساءة مباشرة إلى جهاز الأمن الوطني. ومنتسبيه و كذا الأجهزة الأمنية الأخرى واتهامهم بمختلف التهم مع التهديد بالإخلال بالنظام العام.

حيث تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش أمس الأحد، ليتم إحالته على قاضي قسم الجنح. الذي أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمته إلى الأسبوع المقبل.

ويُتابع المتهم “ت.عبد الكريم” بجنحة الإساءة لرموز الدولة ( رئيس الجمهورية)، والإساءة إلى جهاز الأمن الوطني و منتسبيه. التحريض على الإخلال بالنظام العام باستعمال منظومة معلوماتية.

وقائع القضية

في إطار المهام المنوطة و الهادفة إلى محاربة كافة أنواع الجرائم عبر إقليم الاختصاص لاسيما منها الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإتصال. حيث وردت إلى مصالحي إرسالية من فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مفادها رصد حساب الكتروني على منصة TikTok حامل للتسمية المستعارة ZAWALI.

الحساب يسيء إلى جهاز الأمن الوطني ومنتسبيه و كذا الأجهزة الأمنية الأخرى واتهامهم بمختلف التهم. مع التهديد بالإخلال بالنظام العام.

التحريات الميدانية والتقنية لمصالح الأمن أفضت إلى تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه. حيث تعلق الأمر بالمدعو ” ت. عبد الكريم” مسبوق قضائيا بدون عمل، ومقيم بحي 13 هكتار رقم 71 براقي.

ومكّن العمل الإستعلاماتي الميدان بتاريخ 09-05-2025، في حدود الساعة (00:30) ليلا من رصد المشتبه فيه. وتوقيفه على مستوى حي 13 هكتار براقي، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة تحت ذمة التحقيق.

وبعد إخضاع المشتبه فيه للتلمس الجسدي، ضبط بحوزته هاتف نقال مزود بشريحة هاتفية.

وفي إطار التحقيق مع المتهم” ت. عبد الكريم” أقرّ على محضر رسمي أنه هو مسير الحساب الإلكتروني. على منصة TikTok الحامل للاسم المستعار ZAWALI.

أما بالنسبة إلى مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها ونشرها صرح المتهم صرح أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. أو منظمات أو أطراف لها توجّهات معادية للدولة الجزائرية و رموزها و لا علاقة له بالسياسة. مؤكدا أنه قام بتصوير و نشر مقاطع الفيديو محل القضية بواسطة هاتفه النقال. بمحض إرادته و لم يتعرّض إلى أي ضغوط أو تهديدات من اجل تصويرها و نشرها.

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