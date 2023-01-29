محكمة الدار البيضاء: إضراب بعض المكاتب البريدية غير مشروع

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، أمر استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب بغض المكاتب البريدية.

ويأتي هذا تبعا للتوقف عن العمل الذي تم تسجيله عبر بعض المكاتب البريدية.

وفي السياق ذات صلة، أكدت المديرية العامة لبريد الجزائر أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول، وذلك فضلا عما ستقرره العدالة وفقا لنتائج التخقيقات التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الإجتماعي.