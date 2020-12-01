محكمة الدار البيضاء.. انطلاق محاكمة المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتهم الفساد

انطلقت اليوم الثلاثاء بمحكمة الدار البيضاء محاكمة المدير العام السابق للصيدلية المركزية للمستشفيات طارق جعبوب بتهم فساد وتبديد المال العام.

ويتابع طارق جعبوب بتهمة إبرام صفقات غير قانونية، منح امتيازات غير مستحقة، تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال، التصريح الكاذب في فواتير الاستيراد.

وحسب ما اطلعت عليه النهار اونلاين فإن مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية، “ك س” متهم موقوف في نفس القضية

ويتابع في نفس القضية المدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية، “ع ت” بالإضافة إلى مدير المحاسبة والمالية، “ف ش”، بصفته متهما غير موقوف.