محكمة الدار البيضاء: 10 سنوات سجنا نافذا لهشام عبود والعربي زيطوط

سلطت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق هشام عبود، و زيطوط محمد العربي

بالاضافة الى غرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج.مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي. في حق المتهمين الثلاث الفارين. ويتعلق الأمر بالضابط الهارب هشام عبود، والمتهم زيطوط محمد العربي.

برفقة” العسكري السابق ومؤسس جبهة القوى الحية الجزائرية بالخارج “رحماني محمد الياس”

كما جاءت الأحكام الغيابية في حق المتهمين محل الذكر الذين تخلفوا عن الحضور لتواجدهم في حالة فرار. بعدما التمست النيابة العامة في حق كل واحد منهم نفس العقوبة.

في حين نسبت للمتهمين تهما تتعلق بجناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش. جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، جنحة عرض منشورات على الجمهور بغرض الدعاية

والتي من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، جنحة التحريض على التجمهر، جنحة إهانة هيئة نظامية، جنحة إهانة قاضي وموظف عمومي، أثناء تأدية مهامه، وجنحة إهانة رئيس الجمهورية.

كما تأتي المتابعة القضائية في حق المتهم “هشام عبود” ومن معه، في أعقاب توقيف أحد المتهم ” منصوري أحمد” وتقديمه أمام نيابة محكمة بئر مرادرايس شهر ماي المنصرم.

في حين تصدر في حق المتهم أمر بايداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حق المتهم هشام عبود وأمير بوخرس

المعروف باسم ” أميردي زاد” ، لتورطهم في قضية ذات أفعال جنائية.

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