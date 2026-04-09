محكمة الذرعان تكشف تفاصيل اقتحام ملثمين مكتب بريد

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الذرعان، اليوم، بيانا بخصوص تعرض مكتب البريد الكائن بحي 300 مسكن بالشط ولاية الطارف لاقتحام من طرف شخصين ملثمين يحملان أسلحة.

ووفقا لبيان المحكمة، وقعت الحادثة بتاريخ 1 أفريل 2026 تورط فيها كل من المدعوين (ت ح) و (ب أ) اللذين قاما بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون دينار باستعمال العنف ضد موظف البريد وتخريب ممتلكات المؤسسة العمومية.

وأضاف البيان أن المشتبه فيهما تمكنا من الفرار على متن مركبة بمساعدة المدعوين (ب م أ) و (ب أ).

بعد استكمال التحريات، تم بتاريخ اليوم تقديم ثلاثة من المشتبه فيهم أمام النيابة بمحكمة الذرعان مع بقاء المتهم ( ت ح) في حالة فرار.

وتمت متابعة المشتبه فيهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية ضد الممتلكات والأشخاص وجناية السرقة المرتكبة بحمل أسلحة ظاهرة و جناية محاولة القتل العمدي وجنحة التخريب عمدا لممتلكات مؤسسة عمومية.