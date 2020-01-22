محكمة الرمشي تأمر بحجز الحسابات البنكية لمؤسسة الرمشافي

أمرت محكمة الرمشي بتلمسان في الـ15 جانفي الجاري بالحجز التنفيذي على أموال المؤسسة العمومية الإقتصادية “رمشافي”

وحسب الوثائق التي تحصلت عليها “النهار أونلاين” فإن قرار الحجز الصادر عن محكمة الرمشي جاء بعد نزاع قضائي دخلت فيه مؤسسة رمشافي مع مؤسسة يوسافي.

وتم أمس حجز الأاموال التابعة لمؤسسة رمشافي المودعة على مستوى بنك التنمية الريفية، وهذا بغرض استرداد المبلغ المحدد بأزيد من 4 ملايير سنتيم و200 مليون لصالح الؤسسة الخاصة يوسافي.

وتجدر الإشارة إلى ان مؤسسة رمشافي دخلت في نزاع قضائي مع مؤسسة يوسافي نهاية السنة الماضية بسبب مستحقات مالية قالت أنها مترتبة على عاتق مؤسسة يوسافي.

بالموازاة مع ذلك قالت مؤسسة يوسافي أن المستحقات المالية كانت ستدفعها لصالح الخزينة العمومية و ليس لصالح مؤسسة رمشافي.