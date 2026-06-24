محكمة الرويبة ..إيداع قاتل سائق أجرة ووالده الحبس ووضع قاصر تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، اليوم الأربعاء، بإيداع متهمَين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لضلوعهما في جريمة قتل فظيعة، راح ضحيتها رب أسرة يعمل سائق أجرة بالعاصمة.

كما أمر القاضي المُحقق بوضع الشقيق الأصغر للمتهم الرئيسي تحت إجراءات الرقابة القضائية إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق.

وحسب مصادر عليمة، فإن المتهم الرئيسي في القضية وهو الابن الأكبر، تمت متابعته جزائيا بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. بينما توبع والده بجناية المشاركة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لتواجده بمسرح الجريمة بعد مناوشات كلامية بينه وبين الضحية (كونهما يزاولان نفس العمل) حول مكان ركن سيارته بالمحطة وسط مدينة برج البحري شرقي العاصمة.

وتطورت المناوشات إلى مشاجرة عنيفة بعد تدخل أحد الأبناء وهو المتهم الرئيسي الذي ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بطعن ضحيته بواسطة سلاح أبيض. ثم لاذ بالفرار بعد محاولة اللحاق به من طرف شهود عيان. قبل أن تطارده الشرطة وتمسك به وتحجز أداة الجريمة المتمثلة في سكين من نوع (أوكابي)، عليه بقع دم حمراء.

كما ذكر ييان صحفي لشرطة العاصمة أن مصالحها ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص (أب وابناه) في المكان نفسه فور ارتكاب الجرم. بينما توفي الضحية بعد نقله إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وقدِّم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية ذات الاختصاص الإقليمي لإنجاز ملف جزائي في حقهم.