محكمة السانية.. 12 سنة سجنا نافذا لـ 4 أشخاص للمضاربة في مادة الموز

أصدرت نيابة محكمة السانية اليوم حكما بالسجن على 4 أشخاص بالسجن 12 سنة نافذا و10 ملايين دينار غرامة.

وأوضحت المحكمة في بيانها انه وبتاريخ 21 أفريل 2025 قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوتليليس بحجز كمية معتبرة من فاكهة الموز مقدرة بـ 1461 كغ كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة.

ليتم توقيف المشتبه فيهم المدعوين “ج ص”، ” د ع “، ” ب م ” ، ” ع ع ” الذين تم تقديمهم يوم 27 أفريل 2025 أمام نيابة محكمة السانية وإحالتهم على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة والمشاركة في المضاربة غير المشروعة، أين تم تأجيل القضية مع وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

وصدر اليوم الأحد حكم قضى على كل واحد منهم بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وعشرة ملايين دينار جزائري غرامة نافذة ومصادرة المحجوزات ونشر الحكم بجريدة وطنية.

كما قضى على المتهمين ” ب م ” و ” ع ع ” بعقوبة الشطب من السجل التجاري .