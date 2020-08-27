محكمة الشراقة تؤجل الحكم في قضية سرقة الدراجة النارية إلى الخميس المقبل

أجلت محكمة الشراقة بالعاصمة اليوم الحكم في قضية سرقة دراجة نارية بالطريق السريع العاصمة – الدويرة إلى الخميس المقبل الموافق للثالث من شهر سبتمبر

حيثيات القضية التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تعود إلى تاريخ 04 أوت الجاري أين تم نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر عملية سرقة دراجة نارية في الطريق السريع الرابط بين الدويرة وزرالدة بالعاصمة.

وتم إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة ليتم كشف عن قضية مشابهة وقعت تقريبا في نفس المكان وبنفس الطريقة بتاريخ 29.07.2020 وتم الفصل فيها من طرف الهيئة القضائية لذات المحكمة بتاريخ 13.08.2020.

وتم ادانة المتهمين بجنحة السرقة بفعل التعدد بالنسبة لـ” ت. ع “بعامين حبس نافذة و500 ألف دينار غرامة مالية. أما بالنسبة “ل س. ن” فحكمت المحكمة عليه بـ 4 سنوات حبس نافذ و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة مع تعويض المتضرر من الحادث بمبلغ 200 ألف دج.