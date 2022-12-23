محكمة العدل الأوروبية تدين إسبانيا

أدانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) إسبانيا يوم الخميس لفشلها في إنفاذ تشريعات جودة الهواء. خلال العقد الأول من القرن 21 في المناطق الحضرية في مدريد وبرشلونة.

واعتبرت CJEU أن السلطات الإسبانية لم تتخذ التدابير اللازمة. لجعل تطبيق التوجيهات الأوروبية إلزاميًا في هاتين المدينتين بين عامي 2010 و 2018.

خلال هذه الفترة ، كان تجاوز الحدود من حيث تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) “منهجيًا” و “مستمرًا”. في هاتين المنطقتين الحضريتين ، كما أشارت المحكمة التي يقع مقرها في لوكسمبورغ.

هذه الإدانة ليست مصحوبة في هذه المرحلة بعقوبة. لكنها قد تدفع المفوضية الأوروبية للمطالبة بغرامة ضد مدريد في غياب تدابير تهدف إلى إنفاذ قواعد الاتحاد الأوروبي.

ثم اتهمت إسبانيا بارتكاب “انتهاك منهجي” للقواعد المتعلقة بتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين. والتي كانت “ملزمة قانونًا منذ عام 2010”.