محكمة العدل الأوروبية تصدم “الفيفا” و”اليويفا” وتقر بشرعية “السوبرليغ”

فصلت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، في قضية شريعة منافسة “السوبرليغ”، ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و”الفيفا”.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يقضي بشرعية منافسة “السوبرليغ”، الذي منعت “الفيفا”، والاتحاد الأوروبي، اقامته عام 2021.

وأذنت محكمة العدل الأوروبية، بإنشاء “السوبرليغ”، واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي، والفيفا، يسيئان إستخدام سلطتهما، مؤكدة عدم أحقيتهما في فرض عقوبات على الأندية المشاركة في هذه المنافسة.

كما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا يملك سيطرة حصرية على كرة القدم، ومن حق الأندية تقرير مستقبلها.