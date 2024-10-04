محكمة العدل الأوروبية تنتصر للشعب الصحراوي

رفضت محكمة العدل الأوروبية، طعون مجلس ومفاوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الصادر في شهر سبتمبر 2021 القاضي بالغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية.

وقررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول المنتجات الزراعية. واتفاق الصيد البحري واللتان تشملان إقليم الصحراء الغربية باعتبارهما خرقا لقرارات المحكمة الأوروبية.

وأكد ممثل جبهة البوليساريو المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية، أن القرار انتصار عظيم للقضية الصحراوية في معركتها القانونية من أجل وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي.