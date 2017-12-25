محكمة الكيان الصهيوني تمدد إعتقال عهد التميمي

مددت محكمة الكيان الصهيوني هذا الاثنين إعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي لمدة 4 أيام بناء على طلب النيابة العامة وذلك “لاستكمال التحقيق”.

وعرضت النيابة على محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله، ملفا حول عائلة “التميمي” شمل مشاركة “عهد” في المظاهرات الاسبوعية في بلدتها النبي صالح، وما سمته إعتدائها على قوات الجيش الصهيوني حسب إدعائها

وأحضرت الطفلة “عهد”، للمحكمة مقيدة الرجلين ويحاط بها 13 شرطيا وشرطية صهيونية، ولم يسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها.

كما طلبت محامية عهد التميمي من المحكمة الافراج عن موكلتها وهو ما رفضته المحكمة، صرخت “عهد” عقب انتهاء الجلسة قائلة “فليسقط الاحتلال”.