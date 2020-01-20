محكمة المدية تدين ملال بـ 06 أشهر حبسا نافذا

قضت محكمة الجنح بالمدية صباح اليوم الإثنين، بإدانة شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل بـ06 أشهر حبسا نافذا.

وجاء هذا القرار، فصلا في الشكوى التي رفعها ضده رئيس نادي أولمبي المدية، محفوظ بوقلقال، الموسم المنصرم.

وتعود الوقائع إلى التصريحات التي أدلى بها ملال، للصحافة والحصص الرياضية خلال شهر مارس 2019، أين وجه هذا الأخير تهما خطيرة لبوقلقال، عن الرشوة والفساد وشراء وبيع مباريات، وأن لديه الأدلة الدامغة.

وكان ملال قد طالب بفتح تحقيق على مستوى العدالة، وهو ما دفع برئيس أولمبي المدية محفوظ بوقلقال، إلى تقديم شكوى أمام محكمة المدية عن القذف وتشويه السمعة.

ملال الذي حضر أمام قاضي التحقيق، وصرح أنه خلال توجيه الإتهام لبوقلقال كان في لحظة غضب جراء الضغط، وليس لديه أي دليل يثبت كلامه.

وأحال قاضي التحقيق القضية أمام قسم الجنح، إلا أن ملال، غاب عن المحاكمة رغم تأجيل القضية 03 مرات، لتفصل المحكمة هذا الصباح بإدانة ملال بـ 06 أشهر حبس نافذ، وتعويض لفائدة بوقلقال بـ50 مليون سنيتم.