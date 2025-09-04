محكمة الوادي.. توقيف شخص وحجز أزيد من 650 عجلة مطاطية كانت موجهة للمضاربة

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي بيانا هاما حول توقيف شخص وضبط 659 إطار عجلات مطاطية موجهة للمضاربة غير المشروعة.

وأوضح البيان أن معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد fوجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية. متخذا مخازن غير مصرح بها، وبعد عملية التفتيش تم ضبط 659 إطار عجلات مطاطية.

وتم تقديم المعني المدعو (س.إ) البالغ من العمر 44 سنة، اليوم الخميس، أمام نيابة الجمهورية وتمت إحالته أمام المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

وعند مثول المتهم أمام القاضي تم تأجيل القضية لجلسة 09-09-2025 مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.