محكمة بئرمراد رايس.. النطق في قضية نجل جنرال سابق و”طونيك” نهاية الشهر الجاري

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمراد رايس، عقوبة عام حبس نافذ و2 مليون سنتيم غرامة مالية ضد نجل جنرال سابق ومتهمين أخرين، هما صاحب شركة خاصة ومالك المطبعة.

على خلفية اتهامهم بالنصب والاحتيال التي راح ضحيتها صاحب شركة “طونيك اومبالاج”، بعد أن تم سلبه مبلغ 7.5 مليار سنتيم بطريقة إحتيالية.

وحسب مادار في جلسة المحاكمة اليوم أن القضية تعود وقائعها لسنة 2003 عندما قام المتهمون بعرض قطعة أرض بسطاوالي للبيع على الضحية.

حيث قام هذا الاخير بدفع ثمنها في شكل سندات لنجل الجنرال، لتبين أن هذه القطعة الارضية محل حجز قضائي ومرهونة لبنك البركة منذ سنة 2001.

كما صرح الضحية انه اتصل بالمتهمين فهددوه بإدخاله السجن في حالة إيداعه لشكوى ضدهم.

ومن المقرر ان سييتم النطق بالحكم في 30 ديسمبر الجاري.