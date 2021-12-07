محكمة بئرمراد رايس : تاجيل محاكمة 8 اعوان من الحماية المدنية عن تهمة التجمهر غير مسلح الى تاريخ 2 جانفي المقبل

أجلت محكمة بئرمرادرايس عشية اليوم الى تاريخ 2 جانفي المقبل ملف قضية 8 أعوان من الحماية المدنية. وهذا بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير مسلح و مخالفة القانون رقم 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب سيما المادة 43 منه” و مخالفة ايضا احكام المادة 28 من القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية” .

وذلك بعدما تم توقيفهم بالجزائر العاصمة إثر تنظيم مسيرة لرجال الحماية المدنية يوم 1 ماي بمنطقة ساحة “أول ماي” بالجزائر العاصمة، وصولا إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية في حيدرة، حاملين العديد من الشعارات التي تحتوي على مطالب اجتماعية بالدرجة الأولى، من أهمها تحسين القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور، إضافة إلى تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ومنحة العدوى بأثر رجعي من 2012، كما طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي والاستفادة من المنح المجمدة.

و للتذكير قاضي التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس امر بوضع المتهمين تحت اجراء الرقابة القضائية بتاريخ 19 ماي الماضي .