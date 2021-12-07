محكمة بئرمراد رايس : تاجيل محاكمة 8 اعوان من الحماية المدنية عن تهمة التجمهر غير مسلح الى تاريخ 2 جانفي المقبل
أجلت محكمة بئرمرادرايس عشية اليوم الى تاريخ 2 جانفي المقبل ملف قضية 8 أعوان من الحماية المدنية. وهذا بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير مسلح و مخالفة القانون رقم 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب سيما المادة 43 منه” و مخالفة ايضا احكام المادة 28 من القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية” .
وذلك بعدما تم توقيفهم بالجزائر العاصمة إثر تنظيم مسيرة لرجال الحماية المدنية يوم 1 ماي بمنطقة ساحة “أول ماي” بالجزائر العاصمة، وصولا إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية في حيدرة، حاملين العديد من الشعارات التي تحتوي على مطالب اجتماعية بالدرجة الأولى، من أهمها تحسين القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور، إضافة إلى تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ومنحة العدوى بأثر رجعي من 2012، كما طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي والاستفادة من المنح المجمدة.
و للتذكير قاضي التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس امر بوضع المتهمين تحت اجراء الرقابة القضائية بتاريخ 19 ماي الماضي .
طالع أيضا: نعيمة صالحي أمام محكمة شراقة هذا الثلاثاء
من المنتظر أن تمثل رئيسة حزب العدالة والبيان نعيمة صالحي أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة شراقة هذا الثلاثاء.
حسب تصريح هيئة دفاعها المتمثلة في المحامية بورنان حسنة. التي صرحت للنهار ان وموكلتها نعيمة صالحي ستمثل للسماع الأول أمام قاضي التحقيق الغرفة الأول بمحكمة الشراقة يوم 07 ديسمبر. بعدما أودعت الشكوى ضدها من طرف محاميين من ولاية تيزي وزو. وكذا شكوى أخرى من طرف احد النشطاء السياسيين (ع.م)وصحفي.
وأضافت المحامية أن الشكوى أودعت في سنة 2019 أيام كانت تتمتع نعيمة صالحي بالحصانة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة شراقة.
وتمت إحالة الشكوى على قاضي التحقيق بدون سماعها، وكانت التهمة الموجهة لها على أساس المساس بوحدة الوطن والتحريض على الكراهية.
وأضافت أن موكلتها نعيمة صالحي متابعة أيضا بقضية أخرى تتعلق بالتحريض على الكراهية القومية والعنف العنصري والقتل.
طالع أيضا:
نعيمة صالحي أمام العدالة وهذه التهم التي تواجهها
استلمت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، إستدعاء من طرف قاضي التحقيق، في قضية تخص القذف والمساس بالوحدة الوطنية.
كما وجهت نعيمة صالحي في آخر منشور لها رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول التهمة المنسوبة إليها. والمتعلقة بالمساس بالوحدة الوطنية.
وقالت في رسالتها “إن استلامي اليوم لاستدعاء رسمي من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف. سبب لي جرحا عميقا لا ينذمل”.
كما أضافت “يشهد الله و الوطن و لشعب الجزائري الحر أنني دافعت باستماتة طيلة سنين على الوحدة الوطنية”.
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp