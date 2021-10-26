محكمة بئر مراد رايس:وضع رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان والمناجير سعداوي واللاعب حراق تحت الرقابة القضائية

قرر قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الثلاثاء، وضع كل من المتهم رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان رفقة المتهم المناجير سعداوي، والمتهم الثالث اللاعب شمس الدين حراق، تحت نظام الرقابة القضائية، إلى غاية مثولهم للمحاكمة بتاريخ 23 نوفمبر المقبل، بخصوص وقائع نسبت اليهم.

ويأتي قرار المحكمة، بعد مثول المتهمين أمام الهيئة القضائية، وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمتابعهم بتهمة عدم الامتثال، واهانة هيئة نظامية

وجاءت المتابعة القضائية في حق رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان ومن معه، عقب توقيفهم على مستوى حاجز امني، بحي سيدي يحي بأعالي العاصمة، قبل أسبوع بسبب اختراقهم وعدم احترامهم مواقيت الحجر الصحي، إلى جانب الاعتداء على احد عناصر الشرطة اثناء تأدية مهامه، حيث نشبت مشادات لسانية بين المتهمين ورجال الشرطة.

ليتم تقديم المتهمين، أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء المنصرم أين أخلى سبيلهم جميعا إلى حين مثولهم للمحاكمة.