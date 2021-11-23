محكمة بئر مراد رايس.. تأجيل قضية ياريشان سعداوي وحراق إلى جلسة 14 ديسمبر

أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس اليوم ملف قضية رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان رفقة المتهم المناجير سعداوي و اللاعب شمس الدين حراق الى جلسة 14 ديسمبر المقبل.

هذا بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بعدم الامتثال لعناصر القوة العمومية ، واهانة هيئة نظامية و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

و تعود حيثيات القضية الى شهر اكتوبر الماضي بعدما تم توقيف المتهمين على مستوى حاجز امني، بمنطقة سيدي يحي بالعاصمة ، بسبب اختراقهم وعدم احترامهم مواقيت الحجر الصحي، إلى جانب الاعتداء على احد عناصر الشرطة اثناء تأدية مهامه .