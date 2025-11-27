محكمة بئر مراد رايس تأمر بوضع الكاتب الصحفي سعد بوعقبة رهن الحبس بتهمة المساس برموز الثورة التحريرية

أمرت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الخميس، بوضع الكاتب الصحفي المتهم الموقوف، سعد بوعقبة، رهن الحبس المؤقت لمتابعته جزائيا بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني، جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارًا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور طبقا للمادة 148 مكرر 1 و 333 مكرر 6 و 196 مكرر من قانون العقوبات.

كما تمت متابعة متهم آخر في نفس القضية، بتهم المشاركة في نفس الجرم، بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني طبقا للمادة 42 و 148 مكرر 1، مع تأجيل المحاكمة أمام قسم الجنح لجلسة 2025/12/04.

وأشار بيان صحفي لوزارة العدل أنه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر محكمة بئر مراد رايس الرأي العام، أنه بناءً على شكوى تقدمت بها السيدة بن بلة محمدية، ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، ضد المسمى سعد بوعقبة، أمام نيابة الجمهورية من اجل قيام هذا الأخير بالمساس بوالدها باعتباره رمزا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية، وذلك بمناسبة اللقاء الصحفي بقناة اليوتوب المسماة Vision TV News، تحت عنوان “هكذا تقاسم قادة الثورة أموال جبهة التحرير الوطني يصدم الرأي العام بمعلومات تاريخية تذكر لأول مرة” المجرى بين المسمى ساعد بوعقبة ومنشطها، حيث تضمن اللقاء المذكور معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني، تمثلت في أن زعمائها تقاسموا أموال حزب جبهة التحرير الوطني بطريقة غير شرعية وإيداعها في حساباتهم الشخصية.

وأضاف نفس المصدر بعدما أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع المشينة التي تضمنتها الشكوى المذكور أعلاه و التي تمس برموز الثورة وقادتها، تم تقديم الأطراف بتاريخ 2025/11/27 أمام نيابة الجمهورية بما فيهم وزارة المجاهدين ممثلة في شخص ممثلها القانوني التي تأسست كطرف مدني في القضية.