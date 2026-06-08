محكمة بئر مراد رايس.. تقديم المتهمين الرئيسيين في حادثة تدنيس الراية الوطنية

إستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس اليوم الإثنين. إلى المتهمين الرئيسيين في حادثة تدنيس الراية الوطنية بأحد فنادق العاصمة.

حيث تم تقديم المتهم الرئيسي المدعو “خ.ع” الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يدوس على العلم الوطني. بالإضافة كذلك إلى المتهم الثاني المدعو “أ.س” الذي كان يقوم بتصوير الحادثة بداخل الفندق.

وفي إطار التحقيق تم متابعة كلا المتهمين الموقوفين بجنحة تدنيس الراية الوطنية بموجب المادة 160 مكرر من قانون العقوبات.

كما استمعت الهيئة القضائية ذاتها إلى عدد من الشهود الذين كانوا حاضرين بالفندق الذي أقيم فيه حفل تكريم. وبالمقابل تأسس خلال مجريات التحقيق الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وجاء تقديم المتهمين السالف ذكرهم كل من المدعو (خ. ع) والمدعو (أ.س) على إثر تداول مقطع فيديو يوم الجمعة الموافق لـ 5 جوان 2025 ، على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تيكتوك”. كما تم ترويجه على نطاق واسع أين ظهر فيه المتهم (خ.ع) وهو ينزل من سلالم فندق بمدينة حيدرة ولدى بلوغه إحدى القاعات قام بالدوس على الراية الوطنية في جو احتفالي أقيم لتكريم بعض المدعُوين .

وأثار الفيديو موجة غضب شديدة، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي محاسبة المسؤولين عن الحادثة ومعاقبتهم وفقا للقانون.

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