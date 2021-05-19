محكمة بئر مراد رايس: وضع 8 اعوان من الحماية المدنية تحت إجراء الرقابة القضائية

امر عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس، عشية اليوم، بوضع 8 أعوان من الحماية المدنية تحت إجراء الرقابة القضائية.

هذا بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير مسلح و مخالفة القانون رقم 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.

وتسويتها وممارسة حق الإضراب سيما المادة 43 منه و مخالفة ايضا احكام المادة 28 من القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.

هذا بعدما تم توقيفهم بالجزائر العاصمة إثر تنظيم مسيرة لرجال الحماية المدنية يوم 1 ماي بمنطقة ساحة “أول ماي” بالجزائر العاصمة،

وذلك وصولا إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية في حيدرة،

أين حاملوا العديد من الشعارات التي تحتوي على مطالب اجتماعية بالدرجة الأولى،

ومن أهمها تحسين القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور، إضافة إلى تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطني.

ومنحة العدوى بأثر رجعي من 2012، كما طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي والاستفادة من المنح المجمدة.