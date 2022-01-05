محكمة باتنة توجه نداء لضحايا شخص إنتحل صفة وكيل جمهورية مساعد

وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة نداء للمواطنين، خصوصا الأشخاص الذين كانوا ضحايا للمدعو (ع.أ). الذي تورط في قضية انتحال صفة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة سريانة ولاية باتنة.

وحسب بيان من محكمة باتنة، فقد دعا وكيل الجمهورية المواطنين الذين راحوا ضحية النصب و الإحتيال إلى التقرب منه أو من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني محليا.

كما نشرت المحكمة النداء مرفوقا بصورة للمدعو (ع. أ) وجاء فيه:”أنه عملا بأحكام المواد 11 و17 و36 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة عن “توجيه نداء عبر وسائل الإعلام لكل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المشتبه فيه. بصفته شاهد أو ضحية أو مساهم في تقديم معلومات. من شأنها أن تساعد في التحريات للاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة. أو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باتنة. بغرض المساعدة في التحريات والتحقيق الابتدائي الجاري. على أن تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة”.

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