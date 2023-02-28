محكمة بريكة.. وضع رئيس بلدية سريانة السابق تحت الرقابة القضائية بباتنة

أمر اليوم قاضي تحقيق محكمة بريكة بولاية باتنة بوضع رئيس بلدية سريانة السابق تحت الرقابة القضائية الى حين الفصل في عدة جنح متابع بها عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية سريانة منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مشروعة.

وكانت فرقة من البياري قد قامت بتوقيف المتهم يوم أمس تحضيرا لمثوله اليوم أمام قاضي تحقيق محكمة بريكة التي تم تحويل ملفاته إليها عندما كان يتمتع بصفة الضبطية لما كان رئيسا للبلدية.

ومن ناحية أخرى ينتظر سكان بلدية باتنة بفارغ الصبر قرار المحكمة العليا في خصوص الطعن. الذي قدمه رئيس البلدية الحالي في القرار الصادر في حقه الصائفة الماضية. من طرف المجلس القضائي الذي أدانه بسنة حبسا نصفها نافذة.

كما سبق أن تمت ادانة رئيس بلدية مروانة السابق أيضا بالحبس النافذ. ورئيس بلدية باتنة الاسبق بالسجن 10 سنوات مع الامر بالقبض عليه.