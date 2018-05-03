محكمة بسكرة ستفصل في قضية سفاح قتل عائلته

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة، في قضية مقتل شيخ وزجته وابنهما على يد أحد من أقارب العائلة.

وقائع القضية تعود ليوم 16 أكتوبر 2015 بعد أن تم العثور على جثث الضحايا داخل مسكنهم بحي سطر ملوك.

ويتعلق الأمر بجثة شيخ يبلغ من العمر 82 سنة والزوجة 61 سنة وابنهم 23 سنة.

وعلى إثر ذلك باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها .

وأسفرت التحقيقات عن توقيف الجاني البالغ من العمر 25 سنة بتاريخ 27 ديسمبر 2015 بمدينة سيدي عقبة 18 كلم عن عاصمة الولاية من طرف الشرطة العلمية التي كشفته عن طريق البصمات.

وبعد بتفتيش منزل القاتل عثر على مبلغ مالي يقدر بنحو 700 مليون سنتيم مخبأة في جهاز شان ستيريو

وكمية من المسوغات تعود للضحايا.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع” للنهار”، فقد تبين أن القاتل تربطه علاقة عائلية، حيث أنّ الضحية الزوجة هي خالته.