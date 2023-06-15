محكمة بني سليمان: إيداع شخصين قاما ينشر أسئلة مادة الرياضيات على Facebook

عالجت نهار اليوم نيابة الجمهورية لدى محكمة بني سليمان قضية تتعلق بقيام المدعوان ( ك.س ) و ( ك.ع ) بنشر أسئلة مادة الرياضيات ( شعبة فلسفة وآداب) لإمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك facebook .

وبنفس التاريخ تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري ، وبعد المحاكمة تمت إدانتها بعام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعها بالجلسة و مصادرة الهاتف المحجوز .