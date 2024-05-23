محكمة بوحجر: نداء هام بخصوص هذا الشخص

وجهت نيابة محكمة حمام بوحجر بعين تموشنت نداءً للجمهور للبحث عن مشتبه فيه في قضية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

وجاء في النداء المرفق بصور المشتبه فيه أنه “طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزئية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر”. “تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين, أن الشخص الظاهر على الصور و المدعو “ع.ز”، “مشتبه فيهم في قضية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد”.

وفي هذا الصدد, دعت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، المواطنين عبرربوع الوطن من يحوز على معلومات حول تواجد المشتبه فيه التوجه إلى لنيابة الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر أو التقرب إلى أقرب مركز للشرطة عيرالتراب الوطني أو الإتصال على ارقم الأخضر 48-15 أوعبررقم النجدة 17 من أجل الإدلاء بمعلومات تفيد التحقيق في القضية الحال .

وللإشارة: المشتبه فيه متهم في قضية قتل مجوهراتي بمدينة حمام بوحجر و اثارت قضيته ردة فعل واسعة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.