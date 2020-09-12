محكمة بوقادير.. المدير السابق لمصنع الإسمنت بالشلف ومسؤولون وسائقون في الحبس المؤقت

استمع قاضي التحقيق محكمة بوقادير، اليوم، لأقوال قرابة 40 إطارا وموظفا في قضية تحويل اسمنت موجه لولاية تمنراست.

وأفادت أمس مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف قد أمر بإيداع 6 متهمين الحبس المؤقت في قضية التلاعب بكميات الإسمنت الموجه لولاية تمنراست.

ويتعلق الأمر بالمدير السابق لمصنع إسمنت الشلف المدعو ط.س إلى جانب مدير الوكالة التجارية ورئيس مصلحة وسائقين بذات المصنع ومدير إيديمكو ولاية تمنراست.

أوامر الإيداع جاءت بعد جلسة الإستماع التي شملت أزيد من 30 إطارا وموظفا في القضية التي تعود تفاصيلها إلى السنوات الأخيرة بعد إكتشاف تورط بعض المسؤولين في مؤسسة إسمنت الشلف في تغيير وجهة كميات كبيرة من مادة الإسمنت الموجهة إلى ولاية تمنراست.

في إنتظار مثول العشرات من المتهمين والشهود أمام قاضي التحقيق يوم 14 سبتمبر الجاري في نفس القضية التي يجري فيه التحقيق في قضية التلاعب بمبالغ مالية تفوق 40 مليار سنتيم.