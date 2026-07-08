محكمة تبسة تكشف تفاصيل الاعتداء على المجاهد شرفي معمر

أصدر مجلس قضاء تبسة، اليوم الأربعاء، بيانا للرأي العام بخصوص واقعة الاعتداء على المجاهد شرفي معمر.

ووفقا لبيانٍ لنيابة الجمهورية لدى محكمة الشريعة، تعرض الضحية وابنته لاعتداء من أشخاص دخلوا إلى المنزل الكائن ببلدية الشريعة بغرض السرقة.

وأكد البيان أن الاعتداء كان بغرض سرقة مبلغ مالي وبعض المصوغ، وبعد تفطن الضحيتين لهما قاما بالاعتداء عليها باستعمال سلاح أبيض.

وتسبب هذا الاعتداء في وفاة شرفي نعيمة، البالغة من العمر 53 سنة. واصابة شرفي معمر، عمره 96 سنة، بجروح خطيرة، ولا يزال ماكثا بالمستشفى.

وأسفرت تحريات الضبطية القضائية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفها، ويتعلق الأمر بكل من شورة طه (22 سنة)، ومساعدية حسان (57 سنة).

ووجّهت لهما تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجناية الاغتيال ومحاولة الاغتيال وجناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة.

وبعد سماع المتهمين شورة طه ومساعدية حسان، من طرف قاضي التحقيق أصدر أمراً بإبداعها الحبس المؤقت.