محكمة تبسة: 18 شهراً حبساً نافذاً ضد مترشح قام بالغش في امتحان البيام

أصدرت محكمة تبسة حكماً بـ18 شهراً حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار، في حق مترشح قام بالغش في امتحان البيام.

وأوضحت نيابة الجمهورية أنه تم ضبط مترشح حرّ في الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط، يبلغ 22 سنة من العمر، يقوم بالغش في مادة الفيزياء عن طريق هاتف نقال.

وبعد تقديم المشتبه فيه المدعو (س)، هذا اليوم، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة. تمت متابعته بجنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وإحالته على محكمة الجنح وفقا لإجراء المثول الفوري. فيما لا يزال التحقيق متواصلاً لإيقاف شريكه.

وبعد مثوله للمحاكمة، صدرت ضده عقوبة 18 شهراً حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج.