محكمة تيارت: الحبس 12 سنة نافذ لشخصين بتهمة بتخزين الحليب المدعم بغرض المضاربة

أصدرت محكمة تيارت حكما بالسجن لمدة 12 اثنى عشرة سنة في حق شخصين قاما بتخزين مادة الحليب المدعم بغرض المضاربة.

وحسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت وقائع القضية تعود إلى تاريخ 08/10/2022 اين قامت فرقة البحث التابعة للدرك الوطني بتوقيف شخضين ويتعلق الامر بكل من “س.ج” و”ع.ب.

ليتم تقيديمها امام النيابة العامة من أجل التحقيق معهما أين تم إحالتهما على قسم الجنح

وعقب المحاكمة تم إدانت المتهمين كل واحد منهما بالسجن لمدة 12 سنة وغرامة مالية 10 مليون دينار.