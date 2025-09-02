محكمة تيارت: توقيف شخصين وحجز أزيد من 525 عجلة مطاطية كانت موجهة للمضاربة

أمرت محكمة تيارت بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت بتهمة المضارية بالعجلات المطاطية للمركبات.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة تيارت أنه بتاريخ 31 أوت 2025 تمكنت مصلحة الضبطية القضائية التابعة لأمن ولاية تيارت من حجز كمية من العجلات المطاطية مقدرة بـ 525 وحدة معَدَّة للمضاربة.

وأفضت التحريات الابتدائية إلى توقيف شخصين، هما المدعوان (ح.ج) و (م.ب).

وتم تقديم المشتبه فيهما، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة محكمة تيارت، وأحيلا على محكمة الجنح وفقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة.

وأمرت محكمة الجنح بتأجيل القضية إلى جلسة 9 سبتمبر 2025، وإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

وللإشارة، فإن المتهم (م) (ب) سبق إدانته لأفعال مماثلة بعد ضبط بحوزته 480 عجلة مطاطية معَدَّة للمضاربة. ومثُل أمام محكمة الجنح بتيارت وفقًا لإجراءات المثول الفوري. ليصدر ضده حكم بتاريخ 31 أوت 2025 قضى عليه بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بإيداعه بالجلسة.