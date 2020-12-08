محكمة تيبازة.. إدانة زوخ بـ5 سنوات حبسا نافذا وإيداعه السجن من الجلسة

قضت محكمة تيبازة بإدانة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ اليوم في قضية محي الدين طحكوت بـ5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة.

حكمت المحكمة بإدانة زوخ عبد القادر بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء المدة العقابية مع عدم ترشحه للانتخابات لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.

مع إلزامه بعد تعويض للخزينة العمومية مبلغ عشرة ملايين دينار في قضية الهامل عبد الغني.

أما بخصوص قضية طحكوت محي الدين، فقد أدانته المحكمة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دينار غرامة مالية نافذة.

كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 5 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة و ثلاث سنوات منعه من الترشح للانتخابات وإلزامه تعويض للخزينة العمومية بدفع 10 ملايين دج و إصدار إمر ايداعه من الجلسة.