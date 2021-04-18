محكمة تيبازة: إدانة كمال البوشي بسنتين حبسا نافذا في قضية تخفيضات الضرائب

أصدرت محكمة تيبازة اليوم احكاما في قضية الفساد المتابع بها كمال شيخي و التي تتعلق بمنح مزية غير مستحقة و تخفيضات في الضرائب و الرسوم دون ترخيص و استغلال ااوظيفة و اخذ فوائد بصفة غير قانونية .

حيث اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذ لكمال شيخي المدعو البوشي.

كما تم اصدار حكم يقضي بعقوبة عامين حبس منها عام موقوف النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيل و الرسوم.

وأصدرت ذات الهيئة حكما بسنة حبسا موقوف النفاذ في حق متهمة اخرى وهي مفتشية مركزية للطابع و التسجيل مع اصدار حكم يقضي بالبراءة في حق الموثق.

تفاصيل القضية تعود بعد قيام كمال شيخي المدعو البوشي سنة 2016 بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر العاصمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية” له صفة شريك ومسير فيها.

وقام كمال شيخي بهذا الإجراء لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمائة.

هذا الإجراء يعتبروهو ما يعتبر مخالف للتنظيمات سارية المفعول وهو ما سبب ضررا للخزينة العمومية يقدر ب15 مليون دينار.