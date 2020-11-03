محكمة تيبازة: تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق ليوم 19 نوفمبر

أجلّت المحكمة الإبتدائية بتيبازة محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ المتهم في قضية فساد إلى يوم 19 نوفمبر المقبل.

وجاء تأجيل ثاني جلسة محاكمة اليوم الثلاثاء بسبب غياب محامي المتهم عبد القادر زوخ وكذا بعض الشهود.

ويحاكم الوالي السابق للعاصمة زوخ في محكمة تيبازة وفقا لإجراءات إمتياز التقاضي حيث جرت وقائع القضية بإقليم ولاية الجزائر.

ومثٌل إلى جانب المتهم الرئيسي، عبد القادر زوخ، أمام غرفة الجنح بمحكمة تيبازة عددا من الشهود على غرار المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل المدان في قضايا فساد أخرى.

ويواجه عبد القادر زوخ تهم تتعلق بـ”التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق”.

وكذا تهمة “إستعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته”.

بالإضافة إلى تهمة “إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاصة أو لكيان آخر”.

وأخضع المستشار المحقق للمحكمة العليا عبد القادر زوخ سابقا لنظام الرقابة القضائية في القضايا المتابع بها.