محكمة تيزي وزو تفصل لصالح ياريشان ضد إدارة ملال

فصلت محكمة تيزي وزو، اليوم الإثنين، في قضية إدارة شبيبة القبائل، برئاسة شريف ملال والإدارة الجديد برئاسة يزيد ياريشان، حيث حكمة لصالح هذه الأخيرة.

وكشف العضو المساهم في النادي الهاوي، وعضو مجلس الإدارة الجديد للفريق، رشيد أزواو “للنهار”، عن تلقيهم الضوء الأخضر من محكمة تيزي وزو لاسترجاع السجل التجاري للفريق.

وصرح أزواو، في هذا الخصوص “للنهار”: “محكمة تيزي وزو، منحتنا عريض لاسترجاع السجل التجاري للفريق”.

وأضاف عضو مجلس الإدارة الجديدة للكناري: “سنباشر عملنا بداية من يوم الأحد المقبل بقوة القانون، ونشكر السلطات الولائية، ومجلس قضاء تيزي وزو على تسهيل مهمتنا”.

يذكر أن السجل التجاري هي الوثيقة الوحيدة التي كانت تنقص الإدارة الجديدة بقيادة يزيد ياريشان، لاعتمادها من طرف الرابطة المحترفة.