محكمة جنوب إفريقيا تفصل في قضية شحنة الفوسفات لصالح الصحراء الغربية

أصدرت اليوم الجمعة المحكمة العليا بجنوب إفريقيا حكمها النهائي حول شحنة الفوسفات المحتجزة ببورت إليزابيث بجنوب إفريقيا.

وقررت المحكمة أن الملكية الكاملة للشحنة تعود للجمهورية الصحراوية وهي صاحبة الحق في البضاعة.

مؤكدة أن المغرب لم تكن لديه أبدا أية ملكية للفوسفات الصحراوي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية أكد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو والمكلف بملف الثروات الطبيعية ، أمحمد خداد .

أن حكم المحكمة الجنوب إفريقية نهائي وقاطع ويؤكد أن الشحنة ملك للجمهورية الصحراوية بدون أي منازع .

فلا هي ملك لما يسمى المكتب الشريف للفوسفات المغربي ولا هي ملك لشركة زلاندا الجديدة ولاهي ملك لناقل الفوسفات.

وأضاف خداد أن هذا الحكم هو تعزيز لحكم محكمة العدل الأوروبية وللرأي الاستشاري للإتحاد الإفريقي سنة 2015 .

إلى ذلك كانت السلطات الجنوب إفريقية قد أوقفت السفينة بتاريخ 1 ماي 2017 إثر توقفها في ميناء بورت إليزابيث .

تنفيذا لقرار قضائي استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها السلطات الصحراوية .