محكمة ذراع الميزان: الطفل يانيس توفي نتيجة كسر في العمود الفقري

أصدرت مساء اليوم الإثنين نيابة الجمهورية بمحكمة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو بيانا تكشف فيه ملابسات وفاة الطفل يانيس.

ووفق نيابة الجمهورية كشفت نتائج تشريح جثة الطفل يانيس البالغ من العمر 4 سنوات بمستشفى ندير محمد، بتيزي وزو أن سبب الوفاة تعود الى كسر في العمود الفقري.

الطفل يانيس توفي نتيجة ضغط خارجي على العضلة العميقة اليسرى للرقبة حيث وجد كسر في العظمة “سي 4” من العمود الفقري يضيف البيان.

وبينت نتائج تشريح جثة الطفل يانيس ان كسر عظمة العمود الفقري أدى إلى اختناق ميكانيكي للطفل يانيس .

وأوضح بيان نيابة الجمهورية أن الطفل تعرض لجروح ظاهرة على الجسم لها صفات جروح بعد الوفاة.

ولم لم تسبعد نيابة الجمهورية في بيانها إحتمال أن تكون للجروح علاقة بعضات أصلها حيوانات.

هذا وقد عثر ظهيرة أمس الجمعة، على جثة الطفل المختفي يانيس بين أشجار وأحراش غابة قرية ايغيل موحو.

وكانت قوات الدرك ومصالح الحماية المدنية، قد أطلقت عمليات تمشيط وسط هبة شعبية بحثا عن الطفل يانيس.