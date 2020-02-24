محكمة سطيف تبرأ ثلاثة مسيرين لوفاق سطيف من قضية تزوير التذاكر

الرياضة
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محكمة سطيف تبرأ ثلاثة مسيرين لوفاق سطيف من قضية تزوير التذاكر
بقلم ف.ش

برأت محكمة سطيف، اليوم الإثنين، ثلاثة مسيرين سابقين لوفاق سطيف، في القضية المتعلقة بتزوير تذاكر لقاء نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقد صدر الحكم بالبراءة، في صالح كل من المدير الإداري (ر.ج)، والمسؤول عن التنظيم (ل.ب)، والمناجير العام الأسبق (ف.ف)، ومالك مطبعة خاصة.

واستفاد المسؤولين الأربعة السابق ذكرهم، من البراءة، عن التهم المنسوبة إليهم خلال مجريات التحقيق، والمتعلقة بإختلاس أموال عمومية.

وأشارت بعض المصادر، بأن المعنيين قدموا أدلة وإثبابتات، تؤكد بأنهم قاموا بإتخاذ الإجراءات الإدارية وقدموا مستندات، تنفي تورطهم في تزوير التذاكر.

يذكر أن مصالح الأمن، كانت قد فتحت تحقيقا موسعا في هذه القضية، بعدما أطاحت بأشخاص قاموا بترويج تذاكر مزورة قبل لقاء نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، الذي جمع وفاق سطيف، بالأهلي المصري.


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