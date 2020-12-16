محكمة سطيف تحقّق في اختفاء أموال قبضها الرئيس حمّار ولم يدوّنها في التقارير!

خاصة بمبالغ تحويل بن العمري و”داغولو” ومداخيل لقاء “الأهلي”

فتح مجلس قضاء سطيف، تحقيقا معمّقا على مستوى نادي وفاق سطيف، بسبب اكتشاف تجاوزات في التقرير المالي لفترة الرئيس السابق لوفاق سطيف، حسان حمّار، الذي يقبع حاليا في السجن يمضي فترة عقوبة مدتها ثلاث سنوات.

واستمع النائب العام لمحكمة سطيف، الإثنين الماضي، إلى عدد من المسيرين السابقين لنادي وفاق سطيف، وسجل أقوالهم في القضايا التي يجري التحقيق فيها.

وحسب ما علمته “النهار”، لاحظ النائب العام عدم وجود أثر لأموال تسريح اللاعب الحالي لـ “أولمبيك ليون”، جمال بن العمري، من وفاق سطيف إلى نادي “الشباب” السعودي سنة 2016، رغم أنه دفع مقابل الحصول عليها قيمة مالية قدرها 4 ملايير سنتيم، استلمها منه الرئيس السابق للشركة، حسان حمّار نقدا، ونفس الشيء بالنسبة للاعب إفريقيا الوسطى “داغولو”، الذي تم تسريحه إلى “الوحدة” السعودي مقابل 750 مليون سنتيم.

واكتشفت محكمة سطيف التي راجعت التقارير المالية للإدارة السابقة، بأن المبالغ المذكورة والخاصة بانتقال اللاعبين، لم تدوّن في التقرير المالي، مثلما لم يذكر مصيرها، ومع ذلك تمت المصادقة عليه بالإجماع.

هذه القضية، جرّت محكمة سطيف إلى توسيع التحقيقات في التقارير المالية لسنوات أخرى، لتكتشف قضية جديدة، خاصة بتذاكر مباراة “الأهلي” المصري في رابطة أبطال إفريقيا، وبسبب ذلك، قرر النائب العام توجيه استدعاء لأشخاص آخرين على صلة بها، بمن فيهم من لجنة الأنصار والمكلفين بعملية بيع التذاكر وقتها.