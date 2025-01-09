محكمة سطيف: إيداع 3 أشخاص الحبس في قضية انفجار أنبوب الغاز 

أصدر مجلس قضاء سطيف بيانا حول حادث اشتعال أنبوب غاز على مستوى مشتة العرص ببلدية القلتة الزرقاء.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة للرأي العام أنه بتاريخ 6 جانفي 2025، تم تسجيل حادث اشتعال أنبوب غاز على مستوى مشتة العرص ببلدية القلتة الزرقاء.

وجاء هذا الحادث نتيجة قيام المدعو (ب.ت) صاحب مقاوله الأشغال والبناء بتنفيذ أعمال حفر لفائدة (با)، باستعمال آلة حفر يقودها المدعو (م.ن)، لأجل تهيئة مدخل لملكيته دون الحصول على الرخص المطلوبة.

ما أدى إلى إحداث ثقب على مستوى قناة الغاز الرئيسة وتسرب الغاز واشتعال النار بالأنبوب، نجم عنه احتراق كلي لمركبة من نوع سامبول.

وخلّف الحادث تفحّم جثة شخص بداخلها، وإصابة شخصين آخرين كانا على متن المركبة بحروق خطيرة أدت إلى وفاة الراكب الثاني. فيما لا يزال المرافق الثالث لهما تحت العناية الطبية بمستشفى العلمة.

وفور ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع من طرف مصالح الدرك الوطني. وبتاريخ 9 جانفي 2025، تم تقديم الأطراف ومتابعة المتهمين (ب.ت) و (ب. !) و (م.ن).

وتمت إحالتهم للمحاكمة وفقا لإجراء المثول الفوري عن، جنحة التسبب في القتل الخطأ. التسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير. تعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك البيّن والمتعمد لواجب الاحتياط والسلامة التي يفرضها تنفيذ أشغال مع تجاهل الالتزامات التي يفرضها القانون والرخص المطلوبة. مخالفة التسبب في الجروح الخطأ.

وأمر قاضي المثول الفوري، بعد توصله بملف القضية، بتأجيل القضية مع وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.