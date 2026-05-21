محكمة سفيزف تدين متورطين في تسريب مواضيع “البيام” بـ 5 سنوات سجنا

أصدرت محكمة سفيزف بسيدي بلعباس عقوبات صارمة ضد المتورطين في تسريب مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2026.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محمكمة سفيزف، هذ العقوبات صدرت عقب تحقيقات باشرتها المصالح الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية.

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية، عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تم بتاريخ 20 ماي 2026 رصد حساب إلكتروني قامت صاحبته بنشر موضوع مادة التربية الإسلامية خلال فترة إجراء الامتحان، بعد أن تلقته من عون إدارة بإحدى المؤسسات التربوية.

وكشفت التحريات تورط مكلفة بالحراسة داخل قاعة الامتحان، قامت بتصوير موضوع اختبار التاريخ والجغرافيا باستعمال هاتفها النقال. قبل نشره عبر تطبيق “ماسنجر” بعد مرور 15 دقيقة فقط من انطلاق الامتحان.

وفور ذلك، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، الذين تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 21 ماي 2026. ومتابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقًا لأحكام المادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وبعد المحاكمة، أصدرت المحكمة أحكامًا بالإدانة في حق المتهمين، تمثلت في خمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، مع إصدار أمر بالإيداع الفوري بالجلسة.